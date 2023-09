Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Wüstenrot: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Durch umfangreiche Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Heilbronn gelang es, am vergangenen Dienstag zwei mutmaßliche Drogenhändler in Wüstenrot-Neuhütten und Heilbronn-Sontheim festzunehmen. Bei den gerichtlich angeordneten Durchsuchungen von insgesamt vier Objekten konnten bei einem 29-Jährigen eine geringe Menge Haschisch und 1640 Euro Bargeld sichergestellt und dieser auf Grund eines bereits bestehenden Haftbefehls des Amtsgerichts Heilbronn wegen des Vorwurfs des unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge festgenommen werden. Bei einem weiteren, 43 Jahre alten Tatverdächtigen konnten bei der Durchsuchung der Wohnräume neben insgesamt rund 2.500 Gramm verschiedener Betäubungsmittel auch ein Messer und eine Machete aufgefunden werden, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Die beiden Männer wurden noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen den 43 Jahre alten Mann beantragten Haftbefehl und setzte sodann beide Haftbefehle in Vollzug. Die beiden Männer wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

