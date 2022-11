Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche +++ Schwarzer Audi A5 gestohlen +++ Mit gestohlenem Motorroller Unfall verursacht und geflüchtet +++ Türgriff von Rettungswagen beschädigt +++ Geschwindigkeitskontrolle endet mit Festnahme

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Bürocontainer,

Wiesbaden-Schierstein, Alte Schmelze, 09.11.2022, 19.00 Uhr bis 10.11.2022, 13.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag brachen unbekannte Täter in einen Bürocontainer in der Straße "Alte Schmelze" in Schierstein ein. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt zum Container, durchsuchten diesen und ergriffen anschließend jedoch die Flucht, ohne offensichtlich etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

2. Balkontür hält Einbrechern stand,

Wiesbaden-Bierstadt, Königsberger Straße, 09.11.2022, 13.30 Uhr bis 19.30 Uhr,

(pl)Die Balkontür einer Wohnung in der Königsberger Straße in Bierstadt hat am Mittwoch Einbrechern standgehalten. Die Täter waren zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr auf den Wohnungsbalkon geklettert und hatten sich an der dortigen Tür zu schaffen gemacht. Als es ihnen anscheinend nicht gelang, diese aufzuhebeln, ergriffen die Einbrecher unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Schwarzer Audi A5 gestohlen,

Wiesbaden, Bürgelstraße, 09.11.2022, 21.40 Uhr bis 10.11.2022, 15.50 Uhr,

(pl)Autodiebe haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag einen in der Bürgelstraße abgestellten Audi A5 gestohlen. An dem schwarzen Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-XG 49 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Mit gestohlenem Motorroller Unfall verursacht und geflüchtet, Wiesbaden, Salierstraße, 10.11.2022, 06.30 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Ein junger Mann hat am Donnerstagnachmittag mit einem gestohlenen Motorroller in Medenbach einen Unfall verursacht und ist anschließend gemeinsam mit seinem Mitfahrer zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Der Diebstahl des Motorrollers ereignete sich im Laufe des Donnerstags in der Salierstraße. Gegen 17.00 Uhr kam es dann im Bereich der Straße "In der Hofreite" in Medenbach zu einem Unfall mit dem zuvor entwendeten Roller. Der Fahrer des entwendeten Rollers war dort beim Abbiegen mit dem Pkw eines vorfahrtberechtigen Autofahrers zusammengestoßen und hatte dann mit seinem Mitfahrer zu Fuß die Flucht angetreten. Das beschädige Zweirad und der Fahrer des ebenfalls beschädigten Autos wurden am Unfallort zurückgelassen. Im Nachgang konnte ein 23-jähriger Mann als mutmaßlicher Fahrer ermittelt werden. Er hatte sich bei dem Unfall Verletzungen zugezogen, aufgrund derer er in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Gegen den 23-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Katalysator ausgebaut und gestohlen,

Wiesbaden-Erbenheim, Am Hochfeld, 09.11.2022, 12.00 Uhr bis 10.11.2022, 11.30 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmittag machten sich unbekannte Täter in Erbenheim in der Straße "Am Hochfeld" an einem Renault Megane zu schaffen und bauten dessen Katalysator aus. Mit diesem gelang ihnen dann unerkannt die Flucht. Das 5. Polizeirevier bittet unter der Rufnummer (0611) 345-2540 um Hinweise zu der Tat.

6. Türgriff von Rettungswagen beschädigt, Wiesbaden, Hollerbornstraße, 10.11.2022, 16.30 Uhr,

(pl)In der Hollerbornstraße wurde am Donnerstagnachmittag der Türgriff eines dort abgestellten Rettungswagens beschädigt. Die Rettungswagenbesatzung hatte das Fahrzeug aufgrund eines Einsatzes in der Nähe des Sportplatzes im Bereich des Fußwegs "Kleinfeldchen" abgestellt. Als die Rettungswagenbesatzung wenige Minuten später gegen 16.30 Uhr mit der verletzten Person zum Rettungswagen kam, wurde die beschädigte Fahrertür festgestellt. Der Türgriff war fast gänzlich abgerissen, sodass die Tür vorerst nicht mehr geöffnet werden konnte. Für die verletzte Person musste daher ein weiterer Rettungswagen angefordert werden. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

7. WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld,

Wiesbaden, 09.11.2022,

(pl)Am Mittwoch haben WhatsApp-Betrüger einen Mann aus Wiesbaden mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via WhatsApp um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte der Geschädigte drei Überweisungen und musste später feststellen, dass er Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

8. Geschwindigkeitskontrolle endet schnell mit Festnahme, Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Freitag, 12.11.2022, 00:00 Uhr bis 01:45 Uhr

(wie) Eine Geschwindigkeitskontrolle auf der A 66 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag endete mit der Festnahme eines betrunkenen Autofahrers. Beamte der Autobahnpolizei richteten eine Kontrollstelle an der Anschlussstelle Mainzer Straße in Fahrtrichtung Wiesbaden ein. Nachdem ein paar Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet worden waren, hielten die Beamten einen VW an, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit ebenfalls überschritten hatte. Bei der Kontrolle schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Daher wurde mit dem 58-Jährigen ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 1,3 Promille anzeigte. Der Mann wurde festgenommen und ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Den Führerschein behielt die Polizei ein. Da der Beifahrer ebenfalls betrunken war, musste der VW abgeschleppt werden. Während der Kontrolle fiel den Beamten noch ein Radfahrer auf der Autobahn auf. Dieser wurde ebenfalls angehalten und von der Autobahnpolizei von der Fahrbahn gebracht.

9. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

