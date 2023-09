Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: 15 Tonnen zu viel geladen

Polizeibeamte der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim kontrollierten am Dienstag einen mit Holzstämmen beladenen Lkw mit Anhänger in Bad Mergentheim, der deutlich zu viel geladen hatte. Auf ihrer Streifenfahrt beobachteten die Polizisten gegen 13 Uhr den 32-jährigen Fahrer, als er mit dem Fahrzeug von der Landesstraße 2248 in die Boxberger Straße abbog. Diese ist aktuell nur für den Linienverkehr freigegeben. Die steile Straße wurde durch den Lkw-Lenker rasant befahren, obwohl dort nur eine Geschwindigkeit von 30 km/h erlaubt ist. Daher wurde der 32-Jährige mit seinem Gespann kontrolliert. Da Anhaltspunkte für eine Überladung vorlagen, wurde in der Nähe eine Wiegung vorgenommen. Diese ergab ein Gesamtgewicht von knapp 55 Tonnen. Erlaubt sind jedoch nur 40 Tonnen. Somit gelangt der Mann wegen einer Überladung von rund 15 Tonnen zur Anzeige. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und er musste circa ein Drittel seiner Holzstämme abladen.

