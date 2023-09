Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Neuenstein: Feuer auf Gartengrundstücken

Am Donnerstagnachmittag brach auf zwei Gartengrundstücken in Neuenstein ein Feuer aus. Gegen 16.30 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu den Grundstücken in der Haller Straße aus. Das Feuer breitete sich auf etwa 80 Quadratmetern aus und zerstörte eines der Grundstücke inklusive einer darauf gebauten Gartenhütte komplett. Eine weitere Gartenhütte auf dem angrenzenden Grundstück geriet ebenfalls in Brand. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Brandschaden wird aktuell auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

Öhringen: Auto beschädigt und Schaden übermalt?

Versuchte ein Unfallverursacher das Geschehene zu vertuschen? Diese Frage stellen sich aktuell die Besitzerin eines Ford Focus und Beamte des Polizeireviers Öhringen. Die Frau hatte ihren Wagen am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Zahnarztpraxis im Verrenberger Weg in Öhringen abgestellt. Als sie gegen 14.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Beschädigungen an ihrem Auto fest. Diese waren von einer unbekannten Person in einer ähnlichen Farbe wie der des Fords übermalt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wie es zu der Beschädigung und der Bemalung kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Öhringen bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Neuenstein: Motorradfahrer schwer verletzt

Vermutlich weil der Fahrer eines Traktors in Neuenstein beim Ausparken nicht auf den fließenden Verkehr achtete, kam es am Donnerstagmorgen zum Unfall. Der Traktorfahrer fuhr gegen 6.30 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Gaisbacher Straße und übersah dabei wohl einen 60-Jährigen, der auf seinem Motorrad herannahte. Der Motorradfahrer versuchte noch, dem landwirtschaftlichen Gefährt auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über seine Maschine. Er prallte zunächst gegen den Bordstein und dann gegen eine Steinmauer. Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

