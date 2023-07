POL-PDLD: Kontrollen und 2 Unfälle

Germersheim (ots) - Ein 21-jähriger Heranwachsender und ein 17-jähriger Jugendlicher begaben sich am Samstagmittag in ein Kaufhaus in der Mainzer Straße. Dort steckten sie unabhängig voneinander Elektronikartikel im Gesamtwert von ca. 100 Euro in ihre Taschen und versuchten diese ohne zu bezahlen zu entwenden. Durch aufmerksame Mitarbeiter wurden diese jedoch beobachtet, angesprochen und die Polizei hinzugezogen. Beide erwartet nun eine Strafanzeige wegen ...

