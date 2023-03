Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Jugendfeuerwehren ziehen Bilanz - Einladung an die Medien

Kiel (ots)

Die Schleswig-Holsteinischen Jugendfeuerwehren im Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein werden am Sonnabend, dem 25. März 2023 um 10:00 Uhr bei der Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstr. 1 in 23560 Lübeck, ihre Landesjugendfeuerwehrversammlung abhalten. Auf der Tagesordnung stehen neben den spannenden Berichten über die Arbeit des vergangenen Jahres u.a. auch die Wahlen der Fachbereichsleitungen Bildung, Öffentlichkeitsarbeit, Jugendpolitik und Wettbewerbe. Sie werden an verschiedenen Stellen exemplarisch Einblick in die vielschichtige Arbeit unseres Verbandes bekommen, der auch im vergangenen Jahr seinen Mitgliederstand leicht erhöhen konnte. Wir würden uns freuen, Sie bei dieser Gelegenheit als Vertreter*in der Presse begrüßen zu dürfen. Mit dem Ende der Veranstaltung ist gegen 14:30 Uhr zu rechnen. Der Weg zum Tagungsort wird von Einweisern begleitet. Für die Vertreter der Bildmedien steht eine Jugendfeuerwehr bereit, um bewegte Action-Bilder aufnehmen zu können.

Da die Veranstaltung auf einem Firmengrundstück stattfindet, ist eine vorherige Anmeldung, bzw. Akkredition notwendig unter jugendfeuerwehr@lfv-sh.de.

