Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Verkehrsunfall mit Unfallflucht auf Parkplatz

Am Samstagmorgen zwischen 09.20 Uhr und 09.40 Uhr ereignete sich in Mosbach-Neckarelz ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein geparkter VW wurde dabei auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Pfalzgraf-Otto-Straße an der Stoßstange vorne sowie am linken Kotflügel erheblich beschädigt.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Walldürn: Diebstahl von 1,5 Tonnen Buntmetall auf Firmengelände

Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Freitag, 11 Uhr, wurde auf dem Firmengelände im Barnholz in Walldürn ein Diebstahl begangen. Unbekannte Täter öffneten den Zaun hinter der Firma gewaltsam und entwendeten anschließend etwa 1,5 Tonnen Buntmetall. Es wird vermutet, dass die Diebe für den Abtransport einen Transporter genutzt haben, der während der Tat auf einem Waldweg hinter der Firma abgestellt war.

Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Falls Sie während des genannten Zeitraums verdächtige Aktivitäten beobachtet haben oder über Informationen verfügen, die zur Aufklärung dieses Diebstahls beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit dem Polizeiposten Walldürn unter der Rufnummer 06282 926660 in Verbindung.

Neckarzimmern: Diebstahl eines Baggers im Wert von 20.000 Euro

In der Zeit zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 09.15 Uhr, wurde ein Bagger im Wert von 20.000 Euro von einer Baustelle in der Luttenbachtalstraße in Neckarzimmern entwendet. Zusätzlich wurde ein Anhänger erheblich beschädigt. Bisher gibt es keine konkreten Hinweise auf die Täter.

Die Polizei in Mosbach, welche die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat, nimmt Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern oder dem Verbleib des Baggers unter der Rufnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Brand in Bäckereifiliale

Am Freitag gegen 15.00 Uhr brach in einer Bäckereifiliale im Oberen Mühlenweg in Mosbach ein Brand aus. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und dank des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Mosbach konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden. Die Ursache des Feuers wurde als technischer Defekt an einer Kühltheke identifiziert.

Obrigheim/Binau: Exhibitionistische Handlungen am Neckarufer

Am Sonntag gegen 13 Uhr wurden zwei Frauen, welche mit einem Stand-Up Paddle auf dem Neckar von Obrigheim in Richtung Binau unterwegs waren von einer bislang unbekannten männlichen Person belästigt. Zum ersten Mal fiel der Mann in Obrigheim auf, wo er oberkörperfrei und mit entblößtem Hinterteil am Ufer stand. Als er die beiden Frauen sah, joggte er kurzzeitig neben ihnen in Richtung Binau her. Auf Höhe der Abfahrt Binau-Siedlung stellte sich der inzwischen völlig unbekleidete Mann an einen Baum und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Des Weiteren machte er durch Rufen in deren Richtung auf sich aufmerksam. Als die Frauen ihm jedoch entgegneten, dass sie die Polizei verständigen würden, rannte der Mann in Richtung Bundesstraße und fuhr mit einem dunklen Pkw in Richtung Binau-Siedlung davon.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 - 45 Jahre - korpulent mit untersetztem Bauch - helle, sehr kurze Haare - bekleidet mit einer schwarzen Sporthose (knielang)

Hinweise nimmt das Polizerevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell