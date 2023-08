Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230814-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 12.08.2023 zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr wurde ein grauer Seat Leon auf dem Parkplatz vom Hagebaumarkt in der Noorstraße in Eckernförde beschädigt, der Verursacher flüchtete im Anschluss vom Parkplatz.

An dem grauen Leon konnte noch gelber Farbabrieb festgestellt werden, das Fahrzeug wurde im hinteren linken Bereich beschädigt, der Schaden liegt bei ca. 1500 Euro.

Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern, wer konnte zum Tatzeitpunkt den Verkehrsunfall auf dem Parkplatz von Hagebau beobachten, wer kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell