Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230810-3-1- Update Diebstahl Vorspannrad Rollstuhl in Damp

Damp ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Aufmerksame Bürger hatten den Zeugenaufruf nach dem vermuteten Diebstahl des Vorspannrades für den Rollstuhl bei Facebook gelesen und konnten dadurch den Fall schnell aufklären.

Das Vorspannrad wurde nicht gestohlen, ein aufmerksamer Bürger hatte das Vorspannrad nur gesichert, damit es nicht gestohlen wird.

Da das Rad am Hafenmeisterbüro ungesichert stand, wollte dieser einen Diebstahl vermeiden und hatte das Vorspannrad in einem Schuppen eingeschlossen. Das Vorspannrad kann jetzt wieder an den Rollstuhlfahrer ausgehändigt werden.

Sönke Petersen

