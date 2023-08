POL-NMS: 230810-1-pdnms Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen in Neumünster

Bordesholm (ots) - Letzte Fahrradcodierung am 10.08. in Bordesholm! ... von 17-18 Uhr findet vor der Polizei in Bordesholm die letzte Fahrradcodierung 2023 statt. Die Codierungen erfolgen im Rahmen der bundeseinheitlichen Codieraktion. Dazu werden individuelle Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf den Rahmen graviert, wodurch das Fahrrad dem Eigentümer bundesweit ...

