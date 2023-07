Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Feuerwehr löscht Küchenbrand

Sankt Augustin (ots)

Heute um 11:31 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin zu einem gemeldeten Brand mit Menschenleben in Gefahr in der Kölnstraße, Ortsteil Hangelar, aus. Aus einem Fenster im ersten Obergeschoss rauchte es stark, zwei Trupps unter Atemschutz - insgesamt vier Einsatzkräfte - gingen zur Menschenrettung in die Wohnung vor, denn es war noch unklar, ob sich Personen in der Wohnung aufhielten. Schnell stellte der erste Trupp fest, dass es sich um einen Küchenbrand handelte und dass sich keine Personen in der Wohnung befanden.

Die Ehrenamtlichen löschten den Brand und lüfteten das Gebäude. Ein weiterer Trupp erkundete die umlegenden Wohnungen und begleitete eine Person aus dem zweiten Obergeschoss vorsorglich ins Freie.

Der Einsatz dauerte gut eine Stunde und es waren mehr als 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin rückte mit den Einheiten Hangelar, Mülldorf, Menden und Meindorf sowie dem Tagesalarm an.

