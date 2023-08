POL-NMS: 230807-1-pdnms Verkehrsunfall auf der BAB Höhe Großenaspe, Vollsperrung Richtung Süden

Rendsburg (ots) - Am 03.08.2023 gegen 11.30 Uhr befuhr ein 24 jähriger Audi Fahrer die L 44 aus Richtung Gettorf kommend in Richtung Rendsburg. Ein Zeuge, der vor dem Audi fuhr, konnte im Rückspiegel beobachten, wie der Fahrer des weißen Audi immer wieder in den Gegenverkehr auf der L 44 fuhr und hierdurch ...

