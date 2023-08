POL-NMS: 230804-2-pdnms Gefahrgutunfall in Neumünster

Eckernförde (ots) - Am 26.07.2023 kam es zwischen 16.15 Uhr bis 17.45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vom Einkaufsmarkt Rewe in der Gartenstraße in Eckernförde. Ein dort seitlich abgestelltes Fahrzeug wurde augenscheinlich von einem größeren Fahrzeug beschädigt. Anschließend hat sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung entfernt, ohne ...

