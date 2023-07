Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230731-1-pdnms Infomobil der Polizeidirektion Neumünster wieder im Einsatz

Neumünster (ots)

Von Beginn der Ferien sind wir mit dem Infomobil der Polizei nahezu täglich im Kreis Rendsburg-Eckernförde und in der Stadt Neumünster unterwegs, um Bürger/innen über bestimmte Kriminalitätsphänomene aufzuklären.

Der Infostand wird dabei nicht nur in den größeren Städten, wie Neumünster und Rendsburg, sondern auch in Hohenwestedt, Nortorf, Kronshagen oder in Gettorf, aufgebaut.

Hierbei versuchen wir die Menschen besonders im Bereich Taschendiebstahl zu sensibilisieren, wenn wir sie z.B. direkt auf ihre im Rollator verstaute Tasche ansprechen.

Aber auch zu Betrugsmaschen am Telefon, wie die sogenannten Schockanrufe, bei denen ein durch nahe Angehörige verursachter Verkehrsunfall vorgegaukelt wird. Letztlich wird hier Geld oder auch Schmuck für eine nötige Kaution verlangt und wird dann den Mittätern übergeben. Nebenbei konnten wir in vielen anderen Fällen für Aufklärung zum Thema Einbruchschutz oder Verkehrsthemen sorgen. Manchmal ist es nur das Gespräch mit der Polizei, was manche Bürger*Innen zum Infomobil der Polizei treibt.

Anbei unser Tourplan:

Dienstag 01.08.2023 Neumünster Großflecken Mittwoch 02.08.2023 Rendsburg Schiffbrückenplatz Donnerstag 03.08.2023 Kronshagen; Bürgermeister-Drews-Straße Freitag 04.08.2023 Rendsburg Willy-Brandt-Platz

Mittwoch 09.08.2023 Nortorf Poststraße Donnerstag 10.08.2023 Hohenwestedt Friedrichstraße Freitag 11.08.2023 Rendsburg Willy-Brandt-Platz

Mittwoch 16.08.2023 Rendsburg Schiffbrückenplatz Donnerstag 17.08.2023 Kronshagen; Bürgermeister-Drews-Straße Freitag 18.08.2023 Gettorf Eichstraße

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell