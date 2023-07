POL-NMS: 230729-1-pdnms Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach Klaus Jürgen B.

Neumünster (ots) - Am gestrigen Tag, den 25.07.2023 gegen 13.45 Uhr kam es zu einem versuchten Antanzdiebstahl im Eingangsbereich zur Holstengalerie am Gänsemarkt in Neumünster. Ein Ladendetektiv, der zu dem Zeitpunkt vor der Holstengalerie stand, konnte beobachten, wie ein 22 jähriger ihm bekannter Mann eine ...

mehr