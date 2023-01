Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer streift geparkten Lieferwagen (16.01.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagmittag auf der Audifaxstraße einen geparkten Lieferwagen gestreift. Gegen 12 Uhr fuhr der 47-Jährige mit einem Opel auf der Audifaxstraße. Auf Höhe der Hausnummer 4 streifte der Opel ein am rechten Fahrbahnrand stehendes Zustellerfahrzeug. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen, dass der Opel-Fahrer unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test mit einem Wert von über 2 Promille bestätigte den Verdacht. Der 47-Jährige musste die Beamten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem behielten die Polizisten seinen Führerschein ein. Die Höhe des an den beiden Fahrzeugen entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unter Alkoholeinfluss gebauten Unfalls verantworten.

