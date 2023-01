Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Unbekannter Autofahrer verliert Fahrrad auf der Autobahn (16.01.2023)

Orsingen-Nenzingen,A98 (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend ein Fahrrad auf der Autobahn 98 zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau verloren. Ein 29-jähriger Golf-Fahrer war gegen 18.30 Uhr auf der A98 in Richtung Stuttgart unterwegs, als er über ein auf dem linken Fahrstreifen liegendes Fahrrad fuhr. Aufgrund eines rechts von ihm fahrenden Lastwagens konnte der junge Mann dem Zweirad nicht ausweichen. Durch die Kollision mit dem Rad entstand an dem Golf ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug, welches das Fahrrad verloren hat machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, zu melden.

