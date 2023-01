Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Einmündung Zollstraße und Zollstraße/B34 (16.01.2023)

Gottmadingen (ots)

Insgesamt rund 11.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls der am Montagabend auf der Zollstraße passiert ist. Eine 46-jährige Frau bog mit einem Fiat 500 von der Zollstraße kommend nach rechts auf die Zollstraße/B34 ein und kollidierte dabei mit einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Golf-Fahrerin. Beide Autos blieben fahrbereit. Am Fiat entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, den Schaden am Golf schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell