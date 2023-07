Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230727-1-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der A 7 Höhe Henstedt-Ulzburg

BAB 7, Henstedt-Ulzburg (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23.05 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Süden, Höhe Henstedt-Ulzburg, die Autobahn Richtung Hamburg musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Ein 38 jähriger Mann befuhr mit seinem BMW die BAB 7 in Richtung Hamburg, plötzlich platzte bei dem BMW der hintere rechte Reifen bei einer Geschwindigkeit von deutlich über 200 km/h. Der BMW kam nach rechts in den Grünstreifen ab, dort kollidierte er mit einem Leitpfosten. Infolgedessen überschlug sich der BMW und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, der BMW blieb schließlich auf dem linken Fahrstreifen, an der Mittelschutzplanke, liegen und geriet umgehend in Brand. Der 38 jährige Fahrer konnte sich zuvor noch aus dem BMW selbst befreien und vom Fahrzeug sich entfernen.

Während der Unfallaufnahme gegen 02.35 Uhr kam der Hamburger BMW Fahrer dann schwerverletzt zu den Einsatzkräften auf der Autobahn und gab sich als Fahrer des verunglückten BMW zu erkennen. Was zwischen der Unfallzeit und dem Antreffen des Fahrers geschehen ist, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Mann wurde ins UKE in Hamburg verbracht und dort stationär aufgenommen. Da der Verdacht des Fahrens unter Alkohol bestand, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Infolge des beschriebenen Unfalls kam es noch zu einem Folgeunfall. Ein Jaguar Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen Richtung Süden und sah den verunfallten BMW erst spät auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Fahrer zog sein Fahrzeug nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen um einen Unfall zu vermeiden. Ebenfalls war zu diesem Zeitpunkt ein Mercedes Transporter Fahrer auf der BAB 7 in Richtung Süden auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Dieser musste Trümmerteilen des verunfallten BMW ausweichen und zog ebenfalls auf den mittleren Fahrstreifen. Dort fuhr er dann auf den Jaguar auf, bei diesem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt.

Die BAB 7, Fahrtrichtung Süden, musste zwischen Henstedt-Ulzburg und Quickborn in der Zeit von 23.05 - 03.00 Uhr voll gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet und teilweise hinter der Unfallstelle zurückgeführt.

Über Schadenshöhen ist derzeit noch nichts bekannt.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell