Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn prallt gegen Lkw

Eine Leichtverletzte und rund 200.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 7.35 Uhr war eine Straßenbahn in der Wagnerstraße unterwegs. Die fuhr in Richtung Ehinger Tor und musste an der Kreuzung Wagnerstraße / Bismarckring anhalten. Als die Ampel auf "Fahrt" schaltete, fuhr die Straßenbahn in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit fuhr ein 54-Jähriger mit seinem MAN auf dem Bismarckring in Richtung Zinglerstraße / Furttenbachstraße. Der Lkw kam von links und war auf dem rechten der drei Fahrstreifen unterwegs. Als sich der MAN im Bereich der Straßenbahngleise befand, stieß die Straßenbahn in die rechte Seite des Lkw. Durch den Aufprall wurde die 34-jährige Fahrerin der Straßenbahn leicht verletzt. Im Anschluss an die Unfallaufnahme suchte sie selbst einen Arzt auf. Die Insassen der Straßenbahn und der Fahrer des Lkw blieben unverletzt. Der Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Ersten Schätzungen zufolge ist an der fahrbereiten Straßenbahn ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Der Schaden am Lkw wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. An dem Lkw mussten vor Ort die Reifen gewechselt werden. Danach konnte der weiterfahren. Während der Unfallaufnahme im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Straße war halbseitig gesperrt. Um 9.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

++++1271905 (SV)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

