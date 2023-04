POL-SN: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Schwerin

Schwerin (ots) - Ein 36-jähriger Radfahrer wurde ersten Erkenntnissen nach bei einem Verkehrsunfall am 31.3. in Schwerin leicht verletzt. Er sei ersten Angaben nach gegen 17.30 Uhr am Bürgermeister-Bade-Platz mit einem Pkw in Konflikt geraten und daraufhin gestürzt. Der Fahrer des Pkw hätte sich dann unerlaubt ...

mehr