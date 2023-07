Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230725-1-pdnms Zwei Feuer in der Bismarckstraße in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am gestrigen Abend und in der Nacht zu heute kam es zu zwei Feuern in Gebäuden in der Bismarckstraße in Rendsburg, verletzt wurden durch die Brände niemand.

Gegen 20.00 Uhr brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße. Ein Anwohner des Gebäudes meldete den Brand der Feuerwehr, teilweise wurden die Anwohner des Hauses von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus ihren Wohnungen gerettet da das Treppenhaus stark verqualmt war. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt ihre Wohnungen verlassen, der Brand konnte schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohner konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen, eine Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt, die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe ist derzeit ebenfalls noch nicht bekannt.

Gegen 00.05 Uhr kam es zu einem weiteren Brand eines leerstehenden Backsteingebäudes in der Bismarckstraße. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Als die ersten Polizeikräfte am Einsatzort eintrafen, brannte das Gebäude im hinteren Bereich schon im vollen Umfang, die Scheiben des Objektes waren bereits geborsten. Auch in diesem Fall konnte die Feuerwehr das Gebäude löschen, über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, kann derzeit nicht gesagt werden. Dier Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

