POL-NMS: 230720-2-pdnms Bedrohung durch schwarz gekleideten Mann in Nortorf, Zeugen gesucht

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am gestrigen Tag, den 19.07.2023, kam es zu insgesamt drei bedrohlichen Situationen durch einen ganz in schwarz gekleideten Mann, der zudem noch eine schwarze Kapuze sowie eine schwarze Corona Maske / Tuch trug, in Nortorf.

Gegen 14.55 Uhr fiel der verdächtige Mann zuerst auf. Eine Frau konnte im Bereich Kuchucksweg in Nortorf eine männliche Person beobachten, der sich merkwürdig verhielt. Er beobachtete scheinbar die Umgebung und hatte einen pistolenartigen Gegenstand in der Hand. Nachdem die Zeugin ihre Beobachtung dem Polizeinotruf geschildert hatte, suchten Streifenwagenbesatzungen nach dem ganz in dunkel gekleideten Mann, konnten diesen jedoch nicht mehr antreffen.

Gegen 18.30 Uhr saß eine 14 jährige Schülerin auf einer Bank vor der Gemeinschaftsschule Nortorf und wartete dort auf eine Freundin. Plötzlich kam ein ganz in schwarz gekleideter Mann mit schwarzer Corona Maske auf sie zu. Der Mann sagte zwar nichts, machte aber einen bedrohlichen Eindruck auf das 14 jährige Mädchen. Das Mädchen stand daraufhin auf und ging zügig weg. Es kam zu keinen schädigenden Ereignis. Dieser Vorfall wurde der Polizei erst am 20.07.2023 bekannt gegeben.

Gegen 23 Uhr kam es zu einem dritten Vorfall mit dem Mann. Eine 17 jährige junge Frau war auf dem Weg nach Hause im Timmasper Weg in Nortorf, als ihr bereits in der Itzehoer Straße in Nortorf eine ganz in schwarz gekleidete männliche Person auffiel. Dieser Mann ging hinter ihr und verkürzte den Abstand zu der jungen Frau. Im Timmapser Weg, Höhe Famila Markt, an dem dortigen Glas-Container-Stellplatz, ergriff er plötzlich die Geschädigte von hinten und hielt ihr mit seiner rechten Hand den Mund zu, in seiner linken Hand hatte er einen pistolenartigen Gegenstand in der Hand. Er sagte lediglich zu ihr, sie solle nicht schreien. Die junge Frau schrie aber umgehend um Hilfe, daraufhin ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Timmapser/Hofkamper Weg. Die Geschädigte blieb bei dem Übergriff unverletzt.

In allen drei Fällen wird der Mann wie folgt beschrieben : ca. 175 cm groß, kräftige bis korpulente Figur, akzentfreies Hochdeutsch, schwarze Maske oder auch Tuch vor dem Gesicht, schwarzer Kapuzenjacke / Hoodie.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer kann Angaben zu dem schwarz gekleideten Mann machen, wem ist dieser Mann ebenfalls am 19.07.2023 am Nachmittag / Abend in Nortorf aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Sönke Petersen

