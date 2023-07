POL-NMS: 230719-2-pdnms Zeugenaufruf nach Unfall, Neumünster

Eckernförde (ots) - Eckernförde/Am 17.07.2023 um 01.50 Uhr dran eine bisher unbekannte Person in ein Hotel in der Preußerstraße in Eckernförde ein. Dabei verschaffte sich die Person Zugang durch eine Nebeneingangstür. Anschließend wurde noch eine Zwischentür aufgehebelt, so dass sie in den Rezeptionsbereich gelangen konnte. Dieser wurde durchsucht. Aus dem Lager wurde ein dunkelgrauer Möbeltresor mit Tastenfeld ...

mehr