LPI-NDH: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin - Identität unklar

Bad Langensalza (ots) - Weihnachtsbäume waren das Ziel unbekannter Diebe in Bad Langensalza. Am gestrigen Vormittag bemerkten Mitarbeiter das Fehlen von 20 Nordmanntannen am Verkaufsstand am Lindenbühl Anscheinend hatten sich die Täter in der Nacht durch den Bauzaun Zutritt verschafft und die Bäume entwendet. Das Diebesgut hatte einen Gesamtwert von 600 Euro. Durch die Polizei wurden erste Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr