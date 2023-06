Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Einladung zur Pressekonferenz am Freitag, 30. Juni 2023 - Schockanrufe - Europaweit aktive Betrügerbande zerschlagen

Stuttgart (ots)

Der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) ist es nach intensiven Ermittlungen zusammen mit mehreren Polizeidienststellen und Staatsanwaltschaften, ausländischen Strafverfolgungsbehörden sowie Europol gelungen, eine internationale Betrügerbande zu zerschlagen.

Bei einer länderübergreifenden Aktion wurden am 15. Juni 2023 in Frankfurt am Main, in Neuss, Kaarst und Haan sowie in Großbritannien verschiedene Anwesen durchsucht. Der mutmaßliche Kopf der Bande konnte dabei am offenkundigen Bandenhauptsitz im Großraum London festgenommen werden. Er wurde auch bereits von den polnischen Strafverfolgungsbehörden wegen früherer gleichartiger Taten mit internationalem Haftbefehl gesucht. Insgesamt wurden im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Bande seit September 2022 über 70 Personen im gesamten Bundesgebiet festgenommen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hat die Gruppierung mit betrügerischen "Schockanrufen" in über 120 Fällen allein in Deutschland einen Gesamtschaden von rund 5 Millionen Euro verursacht.

Die Tätergruppierung überrumpelte dabei vorwiegend ältere Personen am Telefon mit der Legende, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall verursacht habe, bei dem andere Personen schwer verletzt oder getötet worden seien. Dabei gaben sich die Täter selbst als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus. Um eine Inhaftierung der Angehörigen abzuwenden, müssten die Angerufenen einen größeren Geldbetrag oder Wertsachen als vermeintliche Kaution an einen Kurier übergeben.

Am Freitag, den 30. Juni 2023, werden um 10:30 Uhr der Leiter der Pforzheimer Staatsanwaltschaft, Leitender Oberstaatsanwalt Franz-Josef Heering, der Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Präsident Andreas Stenger, sowie der Abteilungsleiter für Wirtschafts- und Umweltkriminalität des LKA BW, Leitender Kriminaldirektor Oliver Hoffmann und der ermittelnde Staatsanwalt Dr. Lars Jaklin das international geführte Verfahren vorstellen.

Medienschaffende sind herzlich eingeladen. Veranstaltungsort ist das LKA BW, Taubenheimstraße 85, 70372 Stuttgart.

Aus organisatorischen Gründen, bitten wir bis 29. Juni 2023, 16 Uhr um eine vorherige Anmeldung unter der E-Mailadresse: pressestelle-lka@polizei.bwl.de.

Im Anschluss der Pressekonferenz haben Sie die Möglichkeit, O-Töne aufzunehmen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell