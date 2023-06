Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des LKA Baden-Württemberg - Versuchter gemeinschaftlicher Totschlag in Altbach - Festnahme eines weiteren Tatverdächtigen

Stuttgart (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 9., 12., 14. und 15. Juni 2023

Nach der Festnahme von zwei Männern, denen vorgeworfen wird, am 9. Juni 2023 auf dem Friedhof in Altbach den mutmaßlichen Werfer eines Sprengkörpers verfolgt und diesen schwer verletzt zu haben, führten die Ermittlungen zu einem weiteren Tatverdächtigen. Der 19-jährige Mann mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit steht im Verdacht, zusammen mit den beiden sich in Untersuchungshaft befindenden Männern und weiteren Personen an der Verfolgung und dem Angriff beteiligt gewesen zu sein. Kräfte der Polizei nahmen den Mann am Vormittag des 23. Juni an seinem Wohnsitz im Landkreis Esslingen fest.

Der Beschuldigte befindet sich nach Erlass eines Haftbefehls durch den Haftrichter in Untersuchungshaft.

