LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des LKA BW - Haftbefehl nach versuchtem gemeinschaftlichen Totschlag erlassen

Stuttgart (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 9., 12. und 14. Juni 2023;

Nach der vorläufigen Festnahme von drei Tatverdächtigen am 14. Juni 2023 hat der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Untersuchungshaftbefehle gegen zwei der Beschuldigten wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen versuchten Totschlags und der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung sowie gegen den dritten vorläufig Festgenommenen u.a. wegen Verstößen gegen das Waffengesetz erlassen und sie in Justizvollzugsanstalten eingewiesen.

Die 20 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen stehen im Verdacht, am 9. Juni einen 23-Jährigen mit Schlägen und Tritten lebensgefährlich verletzt zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 23-Jährige mutmaßlich eine Handgranate auf eine Trauergemeinde in Altbach geworfen haben und geflüchtet sein. Die beiden Tatverdächtigen sollen die Verfolgung aufgenommen und den 23-Jährigen eingeholt haben.

Polizeikräfte des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg (LKA BW) und des Polizeipräsidiums Stuttgart stellten bei den am 14. Juni durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen mutmaßliche Tatkleidung, eine Soft-Air-Waffe, zwei Messer und einen Teleskopschlagstock sicher. Bei dem 19-jährigen Tatverdächtigen, gegen den derzeit kein dringender Tatverdacht hinsichtlich des versuchten Tötungsdelikts vom 9. Juni 2023 besteht, stellten sie eine scharfe Schusswaffe samt Munition sicher. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart leitete daraufhin ein gesondertes Ermittlungsverfahren ein und beantragte in diesem Verfahren den erwähnten Haftbefehl u.a. wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, der antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt wurde. Derzeit prüft das LKA BW, ob diese Schusswaffe bei anderen Taten zum Einsatz kam, insbesondere bei den zurückliegenden Schussabgaben im Großraum Stuttgart. Die Ermittlungen dauern an.

