Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Schindwasen

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Freitag, 29.07.2022, ereignete sich in der Zeit zwischen 06:50 Uhr und 13 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht in der Straße Am Schindwasen, nahe der Einmündung in die Oststraße, in St. Ingbert. Der im o.g. Zeitraum am Fahrbahnrand abgestellte rote VW-Golf des 30-jährigen Geschädigten wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend wohl unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung geben können, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell