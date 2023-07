POL-NMS: 230717-3-pdnms Einbruch in ein Hotel, Eckernförde

Rendsburg (ots) - Rendsburg/In der Nacht vom 15.07. auf den 16.07.2023 brachen in der Zeit von 13.30 Uhr bis 11.00 Uhr Unbekannte in die Musikschule in der Berliner Straße in Rendsburg ein. Nach dem der/die Täter in das Gebäude gelangt sind, brachen sie weitere Büroräume auf. Neben dem hohen Sachschaden, der durch das Aufhebeln der Türen entstand, fehlt eine bisher unbekannte Menge an iPads sowie ein Bargeldbetrag ...

