POL-NMS: 230714-2-pdnms Schule gegen Schule, Rendsburg

Rendsburg/ Am 12.07.2023 wurde die Rendsburger Polizei durch eine Schulleitung vorsorglich darüber informiert, dass es am Freitag (14.07.2023) zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Schülergruppen kommen könnte. Die Schulleitung wurde zuvor durch mehrere Schüler darüber in Kenntnis gesetzt. Die folgenden Ermittlungen der Polizei konkretisierten diesen Verdacht. Bei Jugendlichen ist aktuell die über das Intenetportal "TikTok" laufende Challenge "1gegen1" bzw. "1vs1" sehr beliebt. Ein Rendsburger Tiktok-Nutzer hat dort eine Challenge (Herausforderung) gestartet, bei der es um eine Rendsburger Schule gegen eine andere Rendsburger Schule geht. Diese Challenge wies am Donnerstag (13.07.2023) 635 "Likes" auf und 127 Nutzer hatten Kommentare wie - Schule A wird zugedeckt - Schule A schickt Schule B mit gute nacht kuss schlafen - Bye bye schule B - Schule A wird andere dimensionen geschickt abgeben. Zudem konnte man "voten", ob man für Schule A oder Schule B ist. Einige der TikTok-Nutzer konnten identifiziert werden. Davon waren wiederum einige polizeilich durch Körperverletzungsdelikte und ähnliches bekannt. Diese TikTok-Nutzer mit Erkenntnissen wurden durch die Rendsburger Polizei zuhause aufgesucht. Im Beisein ihrer Eltern wurde diesen Jugendlichen auf Grundlage verschiedener Bestimmungen des Gefahrenabwehrrechts eine Gefähreransprache gehalten, ihnen wurde für den 14.07.2023 ein Aufenthaltsverbot für den Innenstadtbereich erteilt und ihre Smartphone wurden vorübergehend sichergestellt. Am 14.07.2023 führte die Rendsburger Polizei mit Unterstützung anderer Dienststellen im Rendsburger Innenstadtbereich und im Bereich der betroffenen Schulen verstärkte Jugendkontrollen durch. Dieses Maßnahmenpaket zeigte Erfolg. Die Schüler der betroffenen Schulen konnten ihre Zeugnisse ohne Störungen von außen in Empfang nehmen und die Sommerferien antreten.

