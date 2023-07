Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230712-9-pdnms: Eckernförde: Einmietbetrüger ermittelt

Eckernförde (ots)

Am Montag (10.07.23) in den frühen Nachmittagsstunden konnte ein reisender Einmietbetrüger in einem Eckernförder Hotel vorläufig festgenommen werden, nachdem sich ein aufmerksamer Hotelmitarbeiter an vorangegangene Warnmeldungen erinnerte und daraufhin die Kriminalpolizei kontaktierte.

Der 62 Jahre alte Hamburger hatte sich zuvor telefonisch in dem Hotel gemeldet und als Werkleiter einer renommierten Duisburger Firma ausgegeben, um für einen Mitarbeiter ein Zimmer zu reservieren. Zur vereinbarten Zeit erschien dann der Täter und wurde während des Ausfüllens des Anmeldeformulares von zwei Beamten der Kripo Eckernförde angesprochen und anschließend zur Dienststelle verbracht.

In seiner Vernehmung gab der Beschuldigte an, seit ungefähr Ende 2022 diverse Einmietbetrugstaten im norddeutschen Raum, insbesondere in Hamburg und Schleswig-Holstein, aber auch in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, begangen zu haben.

Seine Vorgehensweise war dabei nahezu immer identisch, so wie im vorliegenden Fall, und er nutzte bei den Taten jeweils seine echten Personalien.

Als Grund seiner Handlungen gab der aktuell ohne festen Wohnsitz und teilweise auf der Straße lebende Beschuldigte finanzielle Schwierigkeiten an.

Nach der Vernehmung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen.

Kai Kröger

