POL-NMS: 230712-6-pdnms: Raub in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (10.07.23) kam es zu einem Raub in einer Wohnung in der Eckernförder Ostlandstraße.

Gegen 00:30 Uhr drangen vermutlich vier dunkel gekleidete Personen in die Räume des Geschädigten in einer Obdachlosenunterkunft ein. Der Wohnungsinhaber wurde körperlich angegriffen und mit einem Messer leicht verletzt. Die Täter flüchteten nach dem Eintreffen mehrerer Zeugen in Richtung des nahegelegenen Verbrauchermarktes. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Auffällig an den Tätern war, dass sie sich gegenüber dem Geschädigten und den Zeugen als Polizeibeamte ausgaben. Zudem soll mindestens eine der Personen ein Shirt mit der Aufschrift "Polizei" getragen haben.

Der 34-jährige Geschädigte musste zur Erstversorgung in das Eckernförder Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351 89 212 600 oder beim Polizeirevier (9080) zu melden.

Kai Kröger

