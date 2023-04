Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Reise beendet - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Puttgarden (ots)

Am Mittwochnachmittag nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Fährhafen Puttgarden fest.

Im Rahmen der Binnengrenzfahndung überprüften Bundespolizisten gegen 16:00 Uhr einen 41-jährigen Mann. Dieser reiste mit einem Mietwagen aus Dänemark kommend in das Bundesgebiet ein. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien ermittelten die Polizisten, dass gegen ihn eine Fahndungsnotierung vorlag. Der rumänische Staatsangehörige wurde per Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls durch eine Staatsanwaltschaft gesucht. Er wurde vor Ort verhaftet und der Dienststelle der Bundespolizei am Fährhafen Puttgarden zugeführt. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verurteilte durch die Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er das Urteil eines Amtsgerichtes von 6 Monaten Freiheitsstrafe verbüßt. Der Mietwagen wurde abgestellt und wird durch die dänische Autovermietung in den nächsten Tagen bei der Bundespolizei abgeholt.

