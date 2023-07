POL-NMS: 230712-5-pdnms: Bedrohung und Widerstand in Eckernförde

Eckernförde (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Eckernförde wurden gestern Abend (11.07.23) fünf Personen verletzt. Gegen 18:50 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus dem Rendsburger Umland mit ihrem Mini die Reeperbahn in Richtung Rendsburger Straße. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Eckernförde befand sich die junge Frau am Lornsenplatz zunächst auf dem Linksabbieger Richtung Berliner Straße, zog dann aber mit ...

