POL-NMS: 230712-3-pdnms: Bargstedt: Forsthütte abgebrannt

Bargstedt (ots)

Durch eine Försterin wurde gestern Mittag (11.07.23, 11:45 Uhr) der Brand einer Forsthütte mitten im Barloher Forst zwischen Bargstedt und Heinkenborstel festgestellt.

Zu diesem Zeitpunkt war das etwa 20 Quadratmeter große, reetgedeckte Gebäude schon nahezu vollständig abgebrannt. Die Freiwillige Feuerwehr Bargstedt führte noch Nachlöscharbeiten durch.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. In der Nacht zuvor hatte es im Bereich stark gewittert, so dass ein Blitzeinschlag das Feuer verursacht haben könnte. Auch eine Brandstiftung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag Beobachtungen an der Hütte gemacht haben, sich bei der Kripo in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 2080 zu melden.

Kai Kröger

