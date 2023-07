Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230712-2-pdnms Verkehrsunfall in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Eckernförde wurden gestern Abend (11.07.23) fünf Personen verletzt.

Gegen 18:50 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau aus dem Rendsburger Umland mit ihrem Mini die Reeperbahn in Richtung Rendsburger Straße. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Eckernförde befand sich die junge Frau am Lornsenplatz zunächst auf dem Linksabbieger Richtung Berliner Straße, zog dann aber mit ihrem Auto auf die mittlere Fahrspur, um Richtung Rendsburger Straße weiter zu fahren. Die Ampel zeigte in diesem Moment rot.

Auf dem Lornsenplatz kollidierte der Mini mit einem entgegen kommenden Nissan einer 36-jährigen Frau aus Schwansen, die von der Rendsburger Straße nach links auf die Flensburger Straße abbiegen wollte.

Der Nissan kippte infolge der Kollision um und rutschte über die Fahrbahn. Die 36-jährige Fahrerin und die zwei Kinder im Auto konnten dieses selbstständig verlassen. Sie wurden, wie auch die Fahrerin und die Beifahrerin des Mini, vom Rettungsdienst in Krankenhäuser in Eckernförde und Kiel eingeliefert. Nach bisherigem Stand wird von leichten Verletzungen ausgegangen.

Ein aus dem Nissan weggelaufener Hund konnte von Ersthelfern wieder eingefangen werden.

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von geschätzt 20.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde beseitigt.

Vor Ort waren Streifenwagen der Polizei aus Eckernförde, Ascheffel und Damp. Der Verkehr wurde für die Zeit der Unfallaufnahme bis 20:10 Uhr umgeleitet.

Kai Kröger

