POL-WI: Ein leicht Verletzter trotz Millionenschadens bei Verkehrsunfall auf A 3

Wiesbaden (ots)

Am Montagabend des 05. Juni 2023 prallten auf der A 3 zwischen Diez und Limburg am Elzer Berg in Fahrtrichtung Würzburg vier Sattelzüge ineinander. Wegen Gaffern eines vorausgegangenen leichten Lkw-Unfalls war der Verkehr an dieser Stelle ins Stocken geraten. Der 32-jährige polnische Fahrer des ersten Sattelzuges reagierte auf die Verkehrssituation und brachte seinen Sattelzug zum Stillstand. Sein 40-jähriger bosnisch-herzegowinischer Kollege war genauso besonnen und kam zum Stehen. Der nun folgende 54-jährige polnische Fahrer eines dritten Sattelzuges prallte auf das Heck des 40-Jährigen und schob ihn auf den ersten Sattelzug. Durch den zweiten Aufprall eines 53-jährigen Ungarn mit seinem Sattelzug wurde der 54-Jährige leicht verletzt. Er wurde von Rettungskräften vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die vier Sattelzüge verkeilten sich bei dem Unfall dermaßen ineinander, dass für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten zwei Fahrstreifen auf dem betroffenen Teilstück der A 3 für etwa 7 Stunden gesperrt werden mussten. Der dadurch entstandene Rückstau von etwa vier Kilometern blieb aber erträglich. Einer der Sattelzüge hatte teure Industrieroboter geladen, weswegen sich die geschätzte Gesamtsachschadenshöhe auf 1,5 Mio. Euro beläuft.

