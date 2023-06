POL-WI: Verkehrsunfallflucht nach verbotswidrigen Befahren der Rettungsgasse

Wiesbaden (ots) - (Sc) Am frühen Donnerstagmorgen des 25.05.2023 um 10:51 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main bei Bad Camberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger polnischer Staatsangehöriger als LKW-Fahrer verunfallte. Bei dem Unfall entstand hoher Sachschaden (ca. ...

mehr