PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: A3 Bad Camberg - LKW durchbricht bei Unfall die Mittelschutzplanke - Unfall mit hohem Sachschaden

Wiesbaden (ots)

(Sc) Am frühen Donnerstagmorgen des 25.05.2023 um 10:51 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main bei Bad Camberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger polnischer Staatsangehöriger als LKW-Fahrer verunfallte. Bei dem Unfall entstand hoher Sachschaden (ca. 86.000 Euro). Der 62-jährige fuhr mit seinem Sattelzug von der Tank- und Rastanlage Bad Camberg los und verunfallte bereits nach ca. 500 Metern Fahrt. Hierbei kam er aus bisher ungeklärter Ursache vom rechten Fahrstreifen nach links ab und kollidierte dann mit der Mittelschutzplanke. Der Sattelzug durchbrach "beide" Mittelschutzplanken und kam auf dem Mittelstreifen und beiden Richtungsfahrbahnen zum Stehen. Der Sattelzug blockierte hierbei in Fahrtrichtung Frankfurt am Main die beiden linken Fahrstreifen und in Fahrtrichtung Köln den linken Fahrstreifen. Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich schwierig, da dieser durch den hinzugerufenen Abschleppdienst aus dem Mittelstreifen geborgen werden musste. Hierzu musste die niedergewalzte Schutzplanke über mehrere Meter entfernt werden. Die Bergung wird voraussichtlich noch bis um 19 Uhr andauern. Aufgrund von notwendigen Reparaturarbeiten an der Mittelschutzplanke wird es auch in der Nacht zu Beeinträchtigungen an der Unfallstelle kommen. Nur durch Zufall kam es zu keinem Unfall mit anderen Verkehrsteilnehmern, so dass lediglich Schaden am Sattelzug und an der Schutzplanke entstand. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. In beiden Fahrtrichtungen bildete sich erheblicher Rückstau, der teilweise eine Länge von 15 Kilometern erreichte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell