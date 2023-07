Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230711-1-pdnms Unfall zwischen zwei Radfahrern, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 10.07.2032 um 19.30 Uhr fuhr ein 62-jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kieler Straße stadtauswärts in Neumünster. Als er gerade die Einmündung Esplanade passiert hatte, kam ihn ein anderer Radfahrer entgegen. Dieser benutze den Radweg in falscher Richtung. Da aus der Straße Esplanade ein PKW in die Kieler Straße einbiegen wollte, bremste der Radfahrer so stark ab, dass sich sein Hinterrad in die Luft hob. Dabei drehte sich das Rad leicht und stieß den 62 Jahre alten Radfahrer um, so dass dieser mit seinem Rad hinfiel. Er wurde durch den Sturz leicht verletzt. Der andere Radfahrer entfernte sich ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Als Beschreibung ist lediglich bekannt: 15 bis 17 Jahre alt, schlank, dunkle Haare, dunkles T-Shirt sowie südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 04321/9450.

