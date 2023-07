Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230707-1-pdnms Rettung eines Kükens, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Einen ungewöhnlichen Einsatz gab es gestern für die Feuerwehr und Polizei in Neumünster. Um 22.13 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Jungvogel in ein Fallrohr gestürzt ist. Schnell wurde die Feuerwehr alarmiert, die das Fallrohr entfernte. Das Küken war aber bereits weiter in die Kanalisation gerutscht. So wurde das Rohr gespült, in der Hoffnung, den Vogel retten zu können. So kam es zur Sperrung der Färberstraße zwischen der Luisenstraße und Friedrichstraße. In einem Kanalschacht dann die erlösende Nachricht. Das Küken konnten gerettet und in die Tiernotklinik gebracht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell