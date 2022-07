Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fußgängerin angefahren und leicht verletzt ++ Seevetal/A7 - Auto geriet in Brand

Buchholz/Sprötze (ots)

Fußgängerin angefahren und leicht verletzt

Auf dem Parkplatz eines Einzelhandelsgeschäfts an der Niedersachsenstraße kam es am Dienstag, 12.07.2022, gegen 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein 69-jähriger Mann wollte mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke herausfahren. Dabei übersah er die Frau, die hinter dem Wagen entlangging. Die 81-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Seevetal/A7 - Auto geriet in Brand

Vermutlich infolge eines technischen Defekts geriet am Dienstag, 12.07.2022 ein Pkw auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, in Brand. Der 55-jährige Fahrer war zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Ramelsloh unterwegs, als er plötzlich Rauch in seinem BMW bemerkte. Der Mann konnte den Wagen noch auf dem Standstreifen anhalten, bevor sich die Flammen ausbreiteten. Alle vier Insassen stiegen unverletzt aus. Für die Löscharbeiten musste die A7 in Richtung Hamburg kurzzeitig voll gesperrt werden. An dem Wagen entstand ein Totalschaden. Auch die Fahrbahn wurde durch die Hitze und auslaufende Betriebsstoffe in Mitleidenschaft gezogen.

