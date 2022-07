Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Neuwagen gestohlen ++ Seevetal/Hittfeld - Kupferkabel aus Neubau gestohlen ++ Winsen - Portmonee aus Einkaufswagen gestohlen ++ Buchholz - Radfahrer leicht verletzt

Buchholz/Trelde (ots)

Neuwagen gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag, 9.7.2022, 13 Uhr und Montag, 6:30 Uhr kam es auf dem Gelände eines Autohauses an der Hanomagstraße zu einem PKW-Diebstahl. Die Täter brachen zunächst eine Tür im Metallzaun des Verkaufsgeländes auf, um sich Zugang zu verschaffen. Anschließend machten sie sich an zwei Neufahrzeugen zu schaffen. Bei einem Wagen blieb beim Versuch. Der zweite Pkw, ein grauer Toyota RAV 4 Hybrid im Wert von rund 50.000 EUR konnte von den Tätern gestartet und entwendet werden.

Hinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Seevetal/Hittfeld - Kupferkabel aus Neubau gestohlen

Der Feuerwehrhausneubau an der Straße Hittfelder Quelle ist am Wochenende von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Freitag, 8.7.2022 und Montag brachen Unbekannte in das Gebäude ein und entwendeten diverse Kupferkabel. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Zeugen, denen am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Winsen - Portmonee aus Einkaufswagen gestohlen

Eine 78-jährige Frau ist am Montag, 11.7.2022, während ihres Einkaufs in einem Supermarkt an der Straße Schanzenring bestohlen worden. Die Frau war in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr in dem Geschäft unterwegs und hatte ihre Handtasche in den Einkaufswagen gelegt. Diebe nutzen die Chance und entwendeten unbemerkt das Portmonee mit Bargeld und EC Karten aus der Tasche. Hinweise auf die Täter gibt es nicht

Buchholz - Radfahrer leicht verletzt

An der Bremer Straße, in Höhe der Einmündung Sprötzer Weg, kam es am Montag, 11.7.2022 zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Mann wollte gegen 13:20 Uhr mit seinem Opel von der Bremer Straße aus nach rechts in den Sprötzer Weg abbiegen. Dabei übersah er offenbar den in gleicher Richtung auf dem Geh- und Radweg fahrenden 16-jährigen Radfahrer und kollidierte im Abbiegevorgang mit ihm. Der 16-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell