Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg vom 09.07 - 11.07.2022 +++ Betrunken zur Tankstelle +++ Unfall mit Trunkenheit - Zeugen gesucht +++ Verkehrsunfall mit zeitweiliger Vollsperrung der A39 +++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

LK Harburg (ots)

+++ Bendestorf - Betrunken zur Tankstelle +++

Am Samstag, gegen 19 Uhr, wurde der Polizei in Buchholz eine betrunkene Person gemeldet, welche in der Tankstelle in Bendestorf eingekauft habe und anschließend mit einem Pkw weggefahren sei. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den Pkw an der Halteranschrift antreffen. Bei der 68-jährigen Fahrzeugführerin wurde ein Atemalkoholwert von 1,2 Promille festgestellt. Jetzt erwartet die Frau ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt.

+++ Winsen - Unfall mit Trunkenheit - Zeugen gesucht +++

Am Samstag-Nachmittag, gegen 15.41 Uhr, lösten die Fahrzeugassistenzsysteme eines Pkw Ford zwischen Winsen und Gehrden, in Höhe der Astrid-Lindgren-Straße, einen Unfallalarm aus. Das Auto stellte eine Verbindung zur Rettungsleitstelle her. Weil keine Geräusche aus dem Auto zu hören waren, wurden Rettungsdienst und Polizei geschickt. Vor Ort erwarteten die Retter zwei aggressive unverletzte 41-jährige Betrunkene die beide nicht am Steuer gesessen haben wollen. Die Polizei verbrachte beide Männer ins Krankenhaus, wo ihnen Blutproben abgenommen wurden. Die Beamten gehen davon aus, dass einer der beiden Männer den Pkw gefahren und den Unfall verursacht hat. Zudem hatte auch nur einer der Männer einen Führerschein. Strafverfahren wurden eingeleitet und das Auto sichergestellt. Zum Unfallhergang: Auf der Fahrt in Richtung Stelle kam der Pkw in einer leichten Linkskurve von der Straße ab und krachte gegen mehrere Borsteine, die daraufhin zerbrachen. Die Achse des Pkw brach. Trotzdem fuhr der Pkw noch über 100 Meter weiter, bevor es wohl einfach nicht mehr ging. Der Schaden am Pkw und an der Straße dürfte um die 10.000 EUR betragen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sagen können, wer den Pkw gefahren hat. Hinweise bitte an die Polizei Winsen (Luhe) unter 04171-7960.

+++ Egestorf - Betrunken im Auto +++

Am Samstag, gegen 20:45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Winsen (Luhe) einen 26-jährigen Verkehrsteilnehmer im Ortsteil Sahrendorf. Ein in der Kontrolle durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,29 Promille. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und er durfte zu Fuß nach Hause gehen.

+++ Verkehrsunfall mit zeitweiliger Vollsperrung der A39 +++

Am Samstag, den 09.07.2022, gegen 08.00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 39, Richtungsfahrbahn Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Handorf und Winsen-Ost ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Bad Oldesloe befuhr mit seinem Citroen den rechten von zwei Fahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 90 km/h. Auf dem linken Fahrstreifen näherte sich ein 32-jähriger Audi-Fahrer aus Pinneberg mit deutlich höherer Geschwindigkeit. Dieser geriet, aus ungeklärter Ursache, auf den rechten Fahrstreifen und stieß gegen das Heck des Transporters. Dadurch wurde der Transporter stark beschleunigt und nach rechts gegen die dortige Schutzplanke katapultiert. Von dort wurde er zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er sich mehrfach überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Fzg-Führer wurden schwer verletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro. Die Autobahn musste für Bergungs-und Reinigungsarbeiten mehrfach kurzfristig voll gesperrt werden. Die örtlichen Feuerwehren waren mit starken Kräften im Einsatz. (Bilder an der Pressemitteilung)

+++ Glüsingen- Fahrt unter Drogeneinfluss +++

Am Samstag, gegen 01:40 Uhr, kontrollierten Beamte einen 26-jährigen Fahrzeugführer, der mit einem Peugeot auf der Glüsinger Straße in Glüsingen unterwegs war. Ein Drogenvortest zeigt eine Beeinflussung durch Cannabis und Kokain an. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ein Strafverfahren eingeleitet und er durfte zu Fuß nach Hause gehen.

+++ Seevetal - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht +++

Am Freitag zwischen 9 und 13 Uhr wurde in Maschen bei einem Verkehrsunfall ein schwarzer Volvo auf dem Parkplatz der Bäckerei Soetebier durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Polizei Seevetal bittet unter der Telefonnummer 04105-6200 um Hinweise.

+++ Meckelfeld - Raub unter Vorhalt eines Schlagstocks +++

In Meckelfeld in der Straße "Rehmendamm" kam es am Samstag, gegen 20:30 Uhr, zu einem Raub durch zwei männliche Täter. Unter Vorhalt eines Schlagstocks forderten sie die beiden Opfer auf eine Tasche herauszugeben. Nach Erhalt der Tasche flüchteten die Täter in Richtung Dorfmitte. Die Polizei Seevetal bittet unter der Telefonnummer 04105-6200 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell