POL-NMS: 230712-8-pdnms: Altenhof: Wer schoss auf den Hasen?

Eckernförde (ots) - Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (10.07.23) kam es zu einem Raub in einer Wohnung in der Eckernförder Ostlandstraße. Gegen 00:30 Uhr drangen vermutlich vier dunkel gekleidete Personen in die Räume des Geschädigten in einer Obdachlosenunterkunft ein. Der Wohnungsinhaber wurde körperlich angegriffen und mit einem Messer leicht verletzt. Die Täter flüchteten nach dem Eintreffen mehrerer ...

mehr