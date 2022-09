Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Bewerbercamp bei der Thüringer Polizei

Erfurt (ots)

Am 10. September 2022 haben Interessierte am Polizeiberuf die Möglichkeit die vielfaltige Tätigkeit als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter des Freistaates Thüringen im Rahmen eines Bewerbercamps kennenzulernen. Die Teilnehmer erwartet ein spannendes Programm am Ausbildungsstandort der Thüringer Polizei in Meiningen, Friedenssiedlung 6. Den Tag machen die Fahrt im Rettungssimulator, die Vorstellung der Ausrüstungsgegenstände, ein Einblick in die Kriminaltechnik, die polizeiliche Spurensicherung und die Vorführung der Diensthundstaffel unvergesslich. Die ebenfalls anwesenden Einstellungsberater beantworten alle Fragen rund um die Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildung/ Studium und die Karrierechancen in der Thüringer Polizei.

Wer zwischen 16 und 34 Jahre alt ist und beim Bewerbercamp dabei sein möchte, kann sich auf www.startpolizei.de noch bis zum 8. September 2022 registrieren.

Das Team der Nachwuchsgewinnung

Original-Content von: Landespolizeidirektion Thüringen, übermittelt durch news aktuell