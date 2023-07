Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradfahrer stürzt auf Zebrastreifen

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochvormittag am Stiftsplatz gestürzt und hat sich verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der 85-jährige Mann kurz vor 9 Uhr mit seinem Fahrrad aus der Bismarckstraße und wollte die Fahrbahn in Richtung Stiftsplatz überqueren. Dafür nutzte er den Zebrastreifen.

Ohne anzuhalten und auf den fließenden Verkehr zu achten, fuhr der Radler auf die Fahrbahn und erschrak, als ein Auto, das sich gerade in der Karl-Marx-Straße näherte, seinetwegen stark abbremste. Obwohl es nicht zu einer Kollision mit dem Pkw kam, fiel der 85-Jährige mitsamt seinem Fahrrad um. Bei dem Sturz zog er sich eine leichte Verletzung am Knie zu. |cri

