POL-PPWP: 30-Jähriger handelt sich Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) - Auf der Bundesstraße 270 kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrerin war auf dem Weg von Erfenbach in Richtung Siegelbach. Kurz vor der Brücke in Höhe Stockborn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Nach aktuellen Erkenntnissen, war der Grund die Unachtsamkeit der Fahranfängerin. Sie wurde ins Krankenhaus ...

