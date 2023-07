Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sachbeschädigung im Einkaufszentrum

Kaiserslautern (ots)

Zwei 13-Jahrige beschädigten am Dienstagabend eine Schaufensterscheibe in einem Einkaufszentrum. Einer der beiden Jugendlichen warf einen unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe. Infolgedessen splitterte das Glas und drohte zu brechen. Anschließend flüchteten beide in Richtung Schillerplatz. Über die beiden Teenager ist lediglich bekannt, dass sie männlich und circa 13 Jahre alt sind. Die Absicherung der Scheibe übernahmen Mitarbeiter des Einkaufszentrums. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. |ksr

